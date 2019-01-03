منصور بن محمد يكرم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الشارقة 24 – وام:





تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديراً لجهوده في تطوير كرة القدم العالمية، وطرحه للعديد من المبادرات والأفكار التي ساهمت بشكل كبير في تطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها كونها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد" في مدينة جميرا بدبي.