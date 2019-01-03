مروان المعلا يعزي أسرة الشهيد جاسم الطنيجي

الشارقة 24 – وام:

قدم الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس دائرة الأرضي والأملاك بإمارة أم القيوين، الأربعاء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن جاسم عبد الله علي الطنيجي، الذي انتقل إلى جوار ربه، إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس، في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب الشيخ مروان بن راشد المعلا، خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لإخوان ونجل وذوي وأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.