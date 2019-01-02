تشييع جثمان الشهيد حميد محمد الزعابي برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:





شيعت إمارة رأس الخيمة مساء الأربعاء، جثمان الشهيد حميد محمد عبيد الزعابي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الصالحية، والذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث سقوط طائرة تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ضمن مهمة إنقاذ في جبل جيس برأس الخيمة.

وكانت جموع غفيرة من المصلين، في مسجد الصالحية، قد أدت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بعد صلاة المغرب .

وتقدم الجميع بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الشهيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنة فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.