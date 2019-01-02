الحمادي يشهد تخريج برنامج الموظفات التطوعي الأول

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، حفل تخريج برنامج الموظفات التطوعي الأول المخصص للمعلمات والذي أقيم بالتنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين، وذلك في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المعلمات في الجوانب العسكرية والأمنية إضافة إلى تعزيز وتطوير الجانب التوعوي والأكاديمي لهن وذلك للرغبة التي أبدينها والتجاوب الكبير بمختلف فئاتهن العمرية تجاه خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز ومن دون أي تردد في تقديم الغالي والنفيس لأجل وطنهن.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة من إدارة مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية أكدت أن برنامج الموظفات التطوعي الأول سيتوالى وهذه الدورة الأولى كأول دورة موظفات تطوعية تسابقن من السلك التعليمي من إمارات الدولة لخوض هذه التجربة الجديدة والفريدة والممتعة.. الشاقة والشيقة بلهفة وحب .. وكم نحن فخورين حين نرى صانعات الأجيال من معلمات وموظفات وزارة التربية والتعليم يرتدين لباس العز والفخر وهن يجتازون هذه التجربة بنجاح ومعنوية عالية.

وأكدت إدارة المدرسة، أن اليوم نضيف إنجازاً آخر ممن يحملون بين جوانحهم رسائل الحب والولاء لوطن معطاء وحكومة ملهمة وها هي الإماراتية تختار لها في مجال لعز والشرف مكاناً.. والمعلمات ضربن أروع الامثلة في الصبر والإصرار والتحمل.. هنيئاً لك يا وطن العز موظفات وزارة التربية والتعليم الخريجات".

وأضافت إدارة المدرسة: "ندعو الله أن يديم الأمن والأمان على دولتنا في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات".

وباركت إدارة مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية للخريجات انتهاء برنامج الموظفات التطوعي الأول وأكدت أن ما اكتسبنه من حب وولاء وعلم ومعرفة وتدريب يجب أن يرسخ في عقولهن وقلوبهن لأنها الأمانة التي تحملنا إياها القوات المسلحة لحماية وطننا الغالي.

من جانبها عبرت إحدى الخريجات خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل عن سعادتها وشكرها للقيادة الحكيمة التي وفرت لهن فرصة الانضمام لخدمة الوطن وشرف الذود عنه.

وأكدت أن هذه التجربة تعد بالنسبة لهن قيمة مضافة إلى القيم التي يسعى المجال التعليمي إلى غرسها ودعمها وتعزيزها لدى النشء من طلابنا وطالباتنا وأطفالنا في المدارس من خلال مناهج التعليم وبرامجه الوطنية.

وفي ختام الحفل قامت العقيد عفراء محمد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بتوزيع شهادات التخرج على المتطوعات والخريجات.

وكان معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم قام بزيارة لمدرسة خولة بنت الأزور والتقى بالمعلمات واستمع لكافة الاقتراحات والملاحظات منهن وأكد أن البرنامج التدريبي الذي تم إعداده للمعلمات رغم قصره نجح في تعزيز الروح الوطنية كما أن التحاقكن فيه يعد فخراً مما يخلق جيلاً قادراً على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.

واطلع معاليه عن كثب على ما تلقوه من تأهيل وما اكتسبوه من مهارات ميدانية.