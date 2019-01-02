ولي عهد الفجيرة يعزي أسرة الشهيد صقر اليماحي

الشارقة 24 – وام:





قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء الأربعاء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن صقر سعيد اليماحي، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني، ضمن مهمة إنقاذ في جبل جيس برأس الخيمة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة القرية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء الأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.