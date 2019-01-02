سعود القاسمي يشيد بجهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع ورفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة من مختلف دول العالم.. فضلاً عن النجاح في تحقيق أقصى معدلات الأمن والأمان في تأمين مختلف الفعاليات والاحتفالات التي تستضيفها رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم الأربعاء، لمقر القيادة لشرطة رأس الخيمة حيث كان في مقدمه مستقبليه سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة ومدراء الإدارات وكبار ضباط شرطة رأس الخيمة.

وقدم سموه التهنئة لضباط وأفراد شرطة رأس الخيمة على النتائج المحققة والجهود المبذولة لشرطة رأس الخيمة خلال العام الماضي 2018م ودورهم في تحقيق الأمن والأمان وتطوير الخدمات الشرطية في الإمارة بالتعاون مع مختلف الجهات والتي ساهمت في تعزيز سمعة دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية متميزة وواحة للأمن والأمان.

وخلال لقاء سموه لضباط وأفراد شرطة رأس الخيمة هنأهم بمناسبة الإنجازات الشرطية التي تحققت، مضيفاً: "كلي ثقة بجهودكم وإخلاصكم وحرصكم على الاستمرار نحو مزيد من النجاحات في العام الجديد لتتواصل مسيرة التميز التي حققتموها في 2018 خدمة لدولتنا وقيادتنا وشعبنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أصبحت محطة عالمية لمختلف الأحداث والفعاليات ومقصداً سياحياً للعالم ومنجزاتها شملت كل مجالات الحياة وهذه المكتسبات الحضارية هي ثمرة الأمن والأمان والاستقرار والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة الاتحادية والمحلية لغاية واحدة هي إسعاد المواطن والمقيم والزائر.

وأكد سموه أن من لا يعمل لا يخطأ.. ومن لا يخطأ لا يتعلم... ولكن الخطأ هو الاستمرار على العمل بنفس الطريقة السابقة وأن التطوير والتحسين والإبداع والابتكار في العمل هي ثوابت لاستدامة النجاح.. مشيراً إلى أن دولتنا سعت دائماً للتعلم وكسب المعرفة في المجالات كافة من الدول المتقدمة وتطوير رأس المال البشري لدينا محور اهتمام القيادة الرشيدة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وفريق عمله الذي كان خلف النتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها القيادة العام لشرطة رأس الخيمة خلال العام المنصرم 2018 .

من جانبه ثمن سعادة القائد العام لشرطة رأس الخيمة هذه الزيارة الكريمة واللفتة الأبوية الصادقة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.. مؤكداً أن الإنجازات لم تتحقق إلا بدعم سموه المباشر ومتابعته وتوجيهات سموه المستمرة وأن هذه الزيارة هي وسام سامي على صدر كل رجل شرطة ومحل فخر للشرطة حيث أتت في بداية العام الجديد وتضمنت تدشين سموه لعام التسامح 2019 في إمارة رأس الخيمة من خلال زيارته للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي لصاحب السمو الحاكم أن فريق عمله سيواصل العمل للمحافظة على الإنجازات التي تحققت ويبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والأمان والسلامة في ربوع الوطن الغالي وتحقيق النتائج التي يطمح إليها سموه وفق رؤية دولة الإمارات 2021 .

رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة وعدداً من المسؤولين.