رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين باحتفالات السنة الجديدة

الشارقة 24 – رويترز:

سجلت إمارة رأس الخيمة رقمين قياسيين جديدين، بعرض ضخم من الألعاب النارية في احتفالاتها برأس السنة الجديدة.

فقبل لحظات من منتصف ليل الإثنين، أطلقت الإمارة سلسلة من الألعاب النارية بلغ طولها 4.6 كيلومتر، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول سلسلة من الألعاب النارية، متفوقة بذلك على الرقم السابق المسجل باسم ولاية كاليفورنيا الأميركية في عام 2014.

فقرة أخرى من العرض ضمنت للإمارة تسجيل رقم قياسي آخر باعتبارها صاحبة أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم، وذلك عبر تنظيم عرض مبهر في أول دقائق العام الجديد جمعت فيه لوحات باستخدام تشكيلات من الطائرات المسيرة مع إطلاق ألعاب نارية بامتداد 13 كيلومتراً.

وأكد عبد الله العبدولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مرجان التي تكفلت بتنظيم العرض، أن الاحتفالات حققت رقمين قياسيين جديدين في ليلة واحدة في بداية العام الجديد، مضيفاً أنه يمكنه رؤية السعادة على وجوه الجمهور.

وسبقت الاحتفالات تحضيرات مطولة على طول جزيرة المرجان والساحل المجاور، وأشار المنظمون إلى أن الأمر استغرق 300 ساعة، وتطلب كتابة 41 ألف خط من رموز الكمبيوتر لإخراج هذا المشهد بتلك الصورة في النهاية.