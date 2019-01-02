عمار النعيمي يُشكل اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص 2019

الشارقة 24- وام:





أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة تسمى "اللجنة التوجيهية وفرق عمل للأولمبياد الخاص 2019"، برئاسة فاطمة حمد المسافري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ويأتي القرار انطلاقاً من الحرص على تعزيز وعي المجتمع لاستيعاب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لترسيخ مفهوم الشمولية وتحقيق استراتيجية المدينة النموذجية الشاملة للجميع.

ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلاً من أحمد علي الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، وأحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط، ومريم حسن المنصوري مدير قسم العلاقات العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وسعود عبد العزيز الجسمي رئيس قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية، وديمة عبد الحميد الكميتي تنفيذي علاقات عامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وحدد القرار المهام الموكلة للجنة التي تتضمن التواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للأولمبياد الخاص 2019 في كافة الشؤون المتصلة بتنظيم الأولمبياد الخاص والمشاركة في تسهيل سبل التعاون بين المسؤولين وبرنامج المدن المستضيفة للأولمبياد الخاص وإعداد الخطة المالية لاستضافة امارة عجمان للأولمبياد الخاص 2019، ووضع البرامج التنظيمية لاستقبال الوفود والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في الإمارة بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذ فرق العمل للمهام الموكلة لها والمتعلقة باستضافة ومرافقة المشاركين في الأولمبياد، وأي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من الأمين العام للمجلس التنفيذي.

ويتولى رئيس اللجنة التوجيهية التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والسلطات والمجالس والمؤسسات العامة في إمارة عجمان لتشكيل فرق العمل وتحديد مهامها ورفع الخطة المالية لأعمال الأولمبياد الخاص 2019 لسمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للنظر في اعتمادها.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.