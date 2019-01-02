حزمة مساعدات غذائية إماراتية جديدة لأهالي حضرموت

الشارقة 24 – وام:





في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتواصلة على الساحة اليمنية، قدمت الهيئة حزمة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى أهالي حضرموت، تضمنت 1850 سلة غذائية استفاد منها 9250 من أبناء المحافظة، وذلك في ختام "عام زايد"، وضمن مساعي الإمارات للحد من تداعيات الظروف التي يوجهها اليمنيون.

وتفصيلاً، وزعت الهيئة 200 سلة غذائية استفاد منها ألف فرد من الأسر المحتاجة في مناطق وعشة وضبعات وغيرها، كما وزعت 500 سلة غذائية استفاد منها 2500 فرد، إضافة إلى 500 سلة غذائية لسكان منطقة ميفع استفاد منها 2500 فرد من الأسر المحتاجة، فضلاً عن مساعدات غذائية لمدرسي مديرية رماه تمثلت في توزيع 150 سلة غذائية على 750 فرداً إلى جانب توزيع 200 سلة غذائية على ألف فرد في مديرية رماه، و300 سلة غذائية على 1500 فرد من الأسر بوادي حول في يبعث.

وأعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على المعونات المستمرة التي تقدمها للشعب اليمني للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها سكان مناطق حضرموت.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها في محافظة حضرموت منذ بداية "عام زايد " بلغت 30 ألفا و400 سلة غذائية استهدفت 152 ألف فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة.