25 طن أدوية من خليفة الإنسانية لسكان الساحل في اليمن

الشارقة 24 – وام:





قدمت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، 25 طن أدوية لمناطق الساحل الغربي في اليمن.

وتم تفريغ الشحنة في ميناء عدن في أول أيام عام التسامح 2019، بحضور معالي الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني، ومحمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن.

وأكد معالي الوزير باعوم أن الشحنة تحتوي على مضادات حيوية ومسكنات، سيتم إرسالها للمراكز الصحية في محافظة الحديدة، معرباً عن الشكر والعرفان لقيادة دولة الإمارات التي بدأت عام التسامح بمساعدتهم بشحنة أدوية استمراراً للدعم الإنساني الذي تقوم به الإمارات لصالح اليمنيين.

من جانبها أشادت الدكتورة سعاد ميسري، مدير مركز الإمداد الدوائي بهذه المساعدات الملحة، وقالت إن الشحنة سيتم توزيعها على المراكز الصحية في الساحل الغربي.