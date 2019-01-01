سلطان بن حمدان بن زايد يزور عزب المشاركين في مهرجان‪ ‬الظفرة‬

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، عزب عدد من المشاركين في مهرجان الظفرة المقام حالياً في مدينة زايد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

فقد زار الشيخ سلطان بن حمدان عزبة كل من محمد زايد محمد المنصوري، واللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة، وطارش حمدان بن حويرب المنصوري، ومحمد صالح بن مقرن العامري، بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية رئيس اللجنة العليا لمهرجان الظفرة.

وتبادل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مع الحضور، الأحاديث حول المهرجان، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم والفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان في دورته الحالية، مؤكداً حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة على إحياء تراث الإمارات، ودعم الفعاليات الشعبية والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

وأشار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن هذا التوجه كان أحد مرتكزات النهج الذي غرسه فينا الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موجهاً الشكر للجنة المنظمة على ما بذلته من جهد في التنظيم والتخطيط والمتابعة لجميع فعاليات المهرجان.

من جهتهم، ثمن المشاركون في مهرجان الظفرة، زيارة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان لهم، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى المهرجان، والمكانة الكبيرة التي وصل إليها.

رافق سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، خلال الزيارة، خليفة مطر الطنيجي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المساندة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى سيف راشد المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة.