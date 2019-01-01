88 % نسبة الاستجابة لمبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"

الشارقة 24 – وام:





حققت مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"، التي استهدفت تمكين المخالفين، الذين يتواجدون على أرض الدولة بشكل غير قانوني، من تصويب أوضاعهم، بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب، نجاحاً كبيراً، في الوصول إلى أهدافها، بعد أن تجاوزت نسبة الاستجابة لها 88 %، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر، الذين تم إعفاؤهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية، التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اختتام المبادرة، التي شكلت فرصة ثمينة وغير مسبوقة للراغبين بتعديل أوضاعهم، ووفرت لهم خياري المغادرة إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة، ودون دمغ جوازات سفرهم بختم الحرمان، أو البقاء في الدولة والحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة 6 أشهر.

وكانت المبادرة، قد انطلقت في بداية شهر أغسطس الماضي، واستمرت حتى نهاية عام 2018، ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً، من كل الغرامات التي ترتبت عليه مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان، وهو ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، في حين وفرت للراغبين بالبقاء على أرض الدولة إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر، مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي، الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته، ومن ثم نقل كفالته إلى الكفيل الجديد.

وأكد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المبادرة التي استمرت 5 أشهر، نجحت في تحقيق أهدافها وتمكنت من جذب أعداد كبيرة من المخالفين، الذين حرصوا على الاستفادة من مميزاتها.

ورفع سعادته، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة، على دعمها للهيئة، ما كان له أكبر الأثر في تمكينها من تنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المخطط لها وفق أعلى معايير الكفاءة، مشيداً بحرص قيادة الدولة على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، والتخفيف ما أمكن عن كاهله وإتاحة الفرصة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الصواب.

وأكد سعادته، أن الهيئة ستواصل سعيها لتحقيق الهدف الأساسي للحملة، وهو الوصول إلى "إمارات بلا مخالفين"، من خلال زيادة الوعي الجماهيري، بمخاطر ظواهر التسلل والهروب من الكفيل، ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، التي تنعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره من ناحية، وعلى المخالف نفسه من ناحية ثانية من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية.

وأضاف أن مراكز استقبال المخالفين الـ 9، شهدت طيلة فترة المبادرة إقبالاً كبيراً خصوصاً، بفضل حملات التوعية التي نظمتها الهيئة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الشركات، لتوعية عمالها ومن هم على كفالتها، بضرورة تقديم النصيحة لمن يعرفونهم من المخالفين للاستفادة من المبادرة.

وحذر العميد الراشدي، المواطنين والمقيمين والمستثمرين وكل المعنيين، من تشغيل أو إيواء المخالفين، نظراً لما يشكله ذلك من إخلال بأمن المجتمع وتجاوز على الحق العام، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين التي تنظم دخول وإقامة الأجانب وغيره من القوانين المنظمة لسوق العمل.