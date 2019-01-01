الأرصاد تتنبأ بطقسٍ صحو إلى غائم جزئياً الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات، يوم الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطباً ليلاً على المناطق الداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية شرقية-شمالية شرقية/15-25 تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:11، والمد الثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 17:30، والجزر الثاني عند الساعة 04:15.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33، والثاني عند الساعة 07:15، والجزر الأول عند الساعة 13:31، والثاني عند 02:02 .