قرقاش: الإمارات ستواصل مساندة الأشقاء العرب في العام الجديد

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء، لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي، وأن نموذجها الملهم سيزداد قوة وزخماً، عبر برنامجها الداخلي الطموح، والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية، تسعى إلى تعزيز الإنجاز، من خلال الابتكار والعمل الجاد.

وأوضح معاليه، في تغريدات على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أنه في السياق الأشمل، سيزداد المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة زخماً وقوة، تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، وأن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضوراً، بعكس السنوات الماضية.

ولفت معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التحالف العربي باليمن، في موقع أفضل، وأن العام الجديد 2019 سيشهد انفراجات في الأزمة، في ظل التضعضع السياسي لموقف الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، وأشار معاليه، إلى أن الطريق ما زال وعراً، ودعا معاليه إلى حوار يمني داخلي جدي، وأبدى تفاؤله بحل الأزمة اليمنية، بفضل تدخل التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأضاف معاليه، أن مقاطعة قطر ستستمر في 2019، لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وأن الفشل القطري سيستمر في فك الإجراءات المتخذة ضدها، على الرغم من الكلفة الباهظة، لافتاً إلى أن الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها.