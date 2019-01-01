"التوطين": ترشيح 236 منتسباً للخدمة الوطنية للتعيين لدى 20 شركة

الشارقة 24:

ترشح 236 مواطناً، من منتسبي الخدمة الوطنية، للتعيين لدى 20 شركة، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف، نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في إطار تنفيذ مبادرة تسريع توظيف ألف منتسب للخدمة الوطنية، في القطاع الخاص، خلال مئة يوم.

وشارك في اليوم المفتوح، الذي أقيم مؤخراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، نحو 430 مواطناً من الباحثين عن عمل، من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والدبلوم العالي ودرجتي البكالوريوس والماجستير.

وأعلن سعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن مسؤولي التوظيف في الشركات، التي شاركت في اليوم المفتوح، أجروا مقابلات وظيفية مع المواطنين والباحثين عن عمل، للتعرف على إمكانياتهم وقدراتهم، ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة، وعددها 241 شاغراً في مجالات متعددة، منها المبيعات، وخدمة العملاء، والإدارة، والإشراف الإداري، والحاسب الآلي، والبرمجة، والهندسة، وغيرها من المجالات.

وأوضح سعادته، أن الوزارة تنسق حالياً مع الشركات، التي أدرجت الباحثين عن العمل، في قوائم المرشحين، للتعيين لديها، وعددهم 236 مواطناً، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة الإجراءات، التي من المقرر أن تتخذها هذه الشركات بخصوص المرشحين، بما يتوافق مع سياسات إدارات الموارد البشرية، لدى هذه الشركات".

وأضاف سعادته، أن الوزارة تتابع أيضاً إجراءات تعيين 4 من المشاركين، في اليوم المفتوح للتوظيف، بعد أن تلقوا عروض العمل، لدى عدد من الشركات، وأشار إلى أن 188 مواطناً، من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح، لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، التي أجريت لهم، وهو الأمر الذي توليه الوزارة اهتماماً خاصاً، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم اجتيازهم لتلك المقابلات، تمهيداً لإشراكهم في "برامج تمكين"، بهدف تدريبهم وتأهيلهم، وفقاً لحاجة كل منهم، سعياً وراء تطوير قدراتهم لاجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرص حصولهم على الوظائف.