منصور بن زايد: محمد بن راشد.. قائد ملهم لا يعرف المستحيل

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائد ملهم لا يعرف المستحيل تعلمنا من سموه أن "المستحيل.. هو أكبر سجن صنعه الإنسان لنفسه"، وأن علينا جميعاً أن نسعى لقهر المستحيل في خدمة هذا الوطن العزيز ليظل في الطليعة والمقدمة وفي المركز الأول بالتحديد.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة مرور خمسة عقود على مسيرة عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخدمته للوطن، تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حب التحدي، وتحدي المستحيل ورفع سموه سقف الطموح والتطلعات والإنجازات لدى أبناء وبنات دولة الإمارات الذي أصبح لا يرضى إلا بالمركز الأول في مختلف الميادين.

وأوضح أن سموه نهل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" قيم الحكمة والعطاء والانتماء ومن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "رحمه الله"، القيادة والبذل والنظرة الثاقبة حتى بات سموه اليوم رمزاً من رموز مسيرة نجاح دولة الإمارات.