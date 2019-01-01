رئيس وزراء البحرين: فكر محمد بن راشد عزز من ريادة الإمارات

الشارقة 24 – بنا:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الإثنين، برقية تهنئة، من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، عبّر فيها عن خالص تهانيه، بمناسبة مرور خمسين عاماً، على تولي سموه أولى مهامه، في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

وأشاد رئيس وزراء البحرين في برقيته، بالرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته المستنيرة، ومتابعة سموه لقطاعات الدولة، وسعيه الدائم في تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات، من دورها كمركز اقتصادي إقليمي، إلى مركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة، واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الفكر الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ساهم في تسارع وتيرة الإنجازات، وتعدد أوجه المبادرات في الإمارات التي عززت دورها الرائد، في مختلف جوانب العمل التنموي، داعياً الله تعالى، أن يمتع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوافر الصحة والسعادة، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة، الرخاء والعز والرقي، في ظل قيادتها الحكيمة.