ولي عهد البحرين: محمد بن راشد فكر مستنير وتميز إداري

الشارقة 24 – بنا:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الإثنين، برقية تهنئة، من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي سموه أولى مهامه، في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

وأعرب ولي العهد البحريني، عن خالص تهانيه، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن فكر سموه المستنير، وتوجهاته الحثيثة، ساهمت في تسارع وتيرة الإنجازات، وتعدد أوجه المبادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عززت دورها الرائد، في مختلف جوانب العمل التنموي.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالتميز الإداري، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته الدؤوبة، لكافة تفاصيل العمل بشتى القطاعات، ورؤية سموه الشاملة التي تقوم على تحقيق الامتياز، والانتقال بالإمارات من دورها كمركز اقتصادي إقليمي، إلى مركز اقتصادي عالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة، واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة، حيث أصبحت الإمارات، بفضل هذه الرؤية ليست فقط في مصاف الدول ذات المكانة المتميزة، بل إنها تستشرف المستقبل برؤى طموحة وفكر متقدم، وهو ما عبّرت عنه من خلال جملة من المشاريع والمبادرات، والتي امتدت إلى مجالات عديدة.

وأعرب الأمير سلمان بن حمد، عن خالص تمنياته، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، المزيد من التقدم والرخاء والرقي، في ظل قيادتها الحكيمة.