الأرصاد تتنبأ بطقسٍ صحو إلى غائم جزئياً الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الغد الباكر، على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأكد المركز، في بيان له، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية-شمالية شرقية، وتكون سرعتها 15-25 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز، أن الموج في الخليج العربي، سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:19، والثاني عند الساعة 22:26، والجزر الأول عند الساعة 16:19، والثاني عند الساعة 03:16.

وفي بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:36، والثاني عند الساعة 06:26، والجزر الأول عند الساعة 12:43، والثاني عند 00:58.