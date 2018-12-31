خلال استقبال وفدها

محمد بن زايد يشيد بجهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

  • الإثنين 31, ديسمبر 2018 في 8:28 م
  • صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقطة تذكارية مع الوفد
    صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقطة تذكارية مع الوفد
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله، يوم الإثنين، وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بجهودها في وضع البرامج والخطط والضمانات المتعلقة بالاستخدامات السلمية لمؤسسات الطاقة النووية في الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الإثنين، في مجلس قصر البحر، وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
 
ورحب سموه، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بوفد الهيئة، مشيداً بجهودها في وضع البرامج والخطط والضمانات المتعلقة بالاستخدامات السلمية لمؤسسات الطاقة النووية في الدولة، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة فيها.
 
من جانبه، أعرب وفد الهيئة عن سعادته، بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الاهتمام والرعاية اللذين توليهما قيادة الدولة الحكيمة، لأبناء الوطن، وتعزيز دورهم في خدمته، متسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية، في شتى المجالات.