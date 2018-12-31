عبد الله بن زايد ووزير خارجية موزمبيق يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جوزي كاندوكووا باشيكو وزير الخارجية والتعاون، في جمهورية موزمبيق.

وجرى، خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة وزير الخارجية والتعاون في موزمبيق، مؤكداً الحرص على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، في العديد من المجالات.

من جانبه، أشاد باشيكو بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك، في العديد من المجالات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين، وأشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات، على الصعيدين الإقليمي والدولي.