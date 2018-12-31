تشييع جثمان شهيد الوطن جاسم الطنيجي

الشارقة 24 – وام: شيعت إمارة رأس الخيمة، الإثنين، شهيد الوطن الملاح جاسم عبدالله علي الطنيجي إلى مثواه في مقبرة الرمس، والذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط طائرته خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ بمنطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وكانت جموع غفيرة من المصلين في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الرمس قد أدت صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن بعد صلاة العصر يتقدمهم عدد من المسؤولين وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة لأداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد.