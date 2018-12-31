حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد جاسم الطنيجي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الإثنين، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملاح جاسم عبد الله علي الطنيجي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ بمنطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي.