حاكم الفجيرة يستقبل أعضاء اتحاد "الرماية والقوس والسهم"

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على أهمية أن يكون من أولويات عمل الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية والمراكز الرياضية التابعة لها توفير البنية التحتية المتطورة التي تمكن أبناء دولة الإمارات من ممارسة مختلف أنواع الرياضة بالطرق النموذجية.

وشدد صاحب السمو حاكم الفجيرة على ضرورة أن تكون الاستراتيجية الرياضية المطلوبة فاعلة لجهة إحراز نتائج لائقة وبناء مستقبل الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم، واللواء الركن عبد الله محمد حميد المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بأعضاء الاتحاد ورئيسه، واستمع إلى شرح موجز حول أبرز الأنشطة والفعاليات التي يشرف عليها اتحاد الرماية والقوس والسهم في الإمارات واستحقاقاته في البطولات العربية والعالمية.