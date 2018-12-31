ولي عهد الفجيرة: محمد بن راشد قدوة في العمل الوطني

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يمثل لنا قدوة في العمل الوطني من أجل صناعة مستقبل زاهر ومتطور لدولة الإمارات وشعبها.

وأوضح سموه في تصريح بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مسؤولية في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، أن جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنتجت قيماً إنسانية واجتماعية عظيمة ساهمت في تعزيز ممارسات التطور الفكري والإداري فانعكست إيجاباً في رفع كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمل.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة عالياً كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي عبر فيها عن المحبة والتقدير والفخر بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لافتاً سموه إلى أن هذه الكلمة التاريخية تعكس الروابط الأخوية القوية والوفاء التي تجمع قيادتنا الحكيمة على المحبة والعمل الدؤوب من أجل إسعاد شعبنا.

وأضاف سموه: "شكراً محمد بن راشد، على جهودكم الوطنية غير المسبوقة في أن يكون التميز خارطة عمل يومي في حياتنا لضمان أعلى مستويات الرفاه والسعادة لأبناء الإمارات .. دمتم لشعبنا ودامت إمارات الخير وطناً للمحبة والعز والكرامة".