عمار النعيمي: محمد بن راشد مدرسة وطنية تفخر بها الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أخيه ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة مرور خمسة عقود على مسيرة عطائه وخدمته للوطن تعكس الأخوة الصادقة والانسجام التام بين أركان القيادة وأعمدة الريادة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضح سموه، في كلمة بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، أن رائد البناء وفارس الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة وطنية تفخر بها الإمارات، وتقف الكلمات حائرة أمامها عاجزة عن وصف عظمتها منبهرة بما حققه إنسان قهر المستحيل وطوع الصعاب واقتادها ليجسد أبهى صور القيادة الفذة خدمة للوطن والمواطنين.

وأضاف سموه، أن لو كانت الأعوام تقاس بالأعمال، فإن الأعوام الـ 50 التي قضاها سموه في القيادة والإنجاز تعادل ألف سنة.