ملك البحرين: محمد بن راشد أثرى بفكره المبدع تجربة الإمارات التنموية

الشارقة 24 – بنا:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الأحد، برقية تهنئة، من أخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة مرور خمسين عاماً، على تولي سموه، مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

وأشاد الملك حمد بن عيسى، بمسيرة العطاء والإنجاز، التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد العاهل البحريني، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثرى بفكره المستنير وتوجهاته الإبداعية، جوانب التجربة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات إلى مركز اقتصادي عالمي، ما جعلها وجهة مرموقة في مجال التنمية المستدامة، منوهاً إلى أنه بفضل هذه الرؤية أصبحت دولة الإمارات، محط أنظار العالم، وتبوأت مكانتها المتميزة، على خريطة السياحة العالمية.

وحيا الملك حمد، هذه التجربة المتميزة والاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تستند إلى براعة سموه الإدارية، ومتابعته الدؤوبة، لكافة تفاصيل العمل التنموي، ولذلك أصبحت دولة الإمارات، ليست فقط في مصاف الدول ذات المكانة المتميزة، بل إنها تستشرف المستقبل برؤى طموحة، وفكر متقدم، وهو ما عبرت عنه، من خلال جملة من المشاريع والمبادرات، والتي امتدت إلى مجالات عديدة.

وختم العاهل البحريني برقيته، بالإعراب عن خالص تمنياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات، بمزيد من التقدم والازدهار.