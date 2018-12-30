"الهلال الأحمر" يغطي الاحتياجات الغذائية لـ 25 قرية يمنية

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر 100 طن من المواد الغذائية على أهالي 25 قرية في الساحل الغربي.

وغطت المساعدات الاحتياجات الأساسية لأهالي مناطق: الشجيرة والهدة ومركوضة والغويرق والبقعة الجنوبية والقريبة والبقعة الشمالية والسقف العالي والسقف السافل والذكير وعميرة والمتينة وبني محب والجليبة والمجندرة والفازا والخبت وشرف الحيمة ومزارع القناعي والشرقية والغربية وقرطبة والتبّة والعرائس والقهل وجول الأروع.

وجاءت هذه المساعدات لتساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة معاناة سكان هذه المناطق وتحسين ظروفهم المعيشية وإعادة تطبيع الحياة في مختلف قراهم ومدنهم ومديرياتهم.

وأكد عدد من المستفيدين، أن الهلال الأحمر الإماراتي كان سباقاً في الدعم والمساندة دون توقف منذ التحرير إلى اليوم، واستطاع أن يغطي جزءاً كبيراً من احتياجاتهم واحتياجات بقية المواطنين في الساحل الغربي وعموم المحافظات المحررة.