عمار النعيمي يفتتح مركز "سبيد لفحص وتسجيل السيارات"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الأحد، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، المرحلة الأولى من مركز "سبيد لفحص وتسجيل السيارات" في منطقة الجرف 17 والذي تديره مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بتكلفة 15 مليون درهم.

وتصل القيمة الإجمالية للمشروع بعد استكمال وإنجاز مرحلته الثانية إلى 31 مليون درهم.

وبدأ حفل الافتتاح بوصول سمو ولي عهد عجمان حيث قام بجولة تفقدية في أقسام المركز المختلفة اطلع خلالها سموه ومرافقوه على سير العمل والخدمات المقدمة في المركز وتشمل الفحص الفني للمركبات الثقيلة والخفيفة بجانب مركز لتأمين وترخيص المركبات ومصنع الأرقام وخدمات أخرى مثل الخدمات المرورية ومؤسسة المواصلات العامة في عجمان ومكاتب الطباعة إضافة إلى خدمة "تي أي بي" على مستوى عال من الجودة والتميز.

ويتم في المركز استخراج وتجديد رخص ملكية السيارات علماً بأن الفحص يشمل جميع اللوحات المسجلة على مستوى دولة الإمارات ويتم الاعتراف بالفحص في جميع مراكز ترخيص وتسجيل المركبات في وزارة الداخلية.

واستمع سموه إلى شرح واف من القائمين على المركز عن الأهداف واستراتيجية العمل والخطط التشغيلية والمستقبلية والتوسعات في المرحلة القادمة والتي تشمل إقامة ورشة صيانة المركبات ومحطة للغسيل والصيانة السريعة، إضافة إلى خدمات أخرى.