"كيرالا" تحتفي بـ "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

شكل "عام زايد" مناسبة وطنية عظيمة استحضرت فيها دولة الإمارات إرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي أرسى دعائم دولة الاتحاد الفتية حتى أضحت اليوم نموذجاً يشار له بالبنان في العالم كما أسس لعلاقات قوية راسخة مع دول العالم قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون المشترك.

وتبقى العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً متفرداً للعلاقات بين بلدين صديقين منذ عقود، فالاحتفاء بـ "عام زايد" لم يقتصر على وطن الخير والعطاء الإنساني الإمارات وإنما كان حاضراً في كرنفال احتفالي ضخم في ولاية كيرالا الهندية.

ونظمت جامعة معدن الثقافة الإسلامية في ولاية كيرالا الهندية ومجموعة اللولو العالمية يوم 27 ديسمبر الجاري فعالية حاشدة للاحتفاء بختام "عام زايد" عقدت تحت شعار "تخليداً لقائد الإنسانية والعطاء" واستمرت 4 أيام شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص يومياً من مختلف الجنسيات حيث حرصوا على التواجد لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد الشيخ إبراهيم الخليل البخاري رئيس ومؤسس جامعة معدن الثقافة الإسلامية في كيرالا أن انعقاد هذه الفعالية في رحاب الجامعة يأتي إحياء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحتفاء بختام "عام زايد".

وأضاف - في كلمته خلال الحفل - "إن النهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات في مختلف المجالات وإنجازاتها الملموسة في الميادين كافة كانت نتيجة لرؤى ثاقبة وتطلعات بصيرة من قيادتها الرشيدة".

من جهته، أكد بي سريرامكرشنان المتحدث الرسمي باسم المجلس التشريعي في كيرالا أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - عمل على ترسيخ نهج فريد في التعايش بين الشعوب والتسامح، مشيراً إلى أن سيقدم مقترحاً إلى المجلس التشريعي في كيرالا وبمناسبة إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح بتنظيم مؤتمر مشترك مع الإمارات عن التسامح.

من جانبه، أكد الدكتور كي تي جليل وزير التعليم العالي في كيرالا أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفر اسمه في ذاكرة التاريخ بأحرف من نور فرؤيته المستنيرة قادت دولة الإمارات إلى مكانة مرموقة عالمياً.

وأوضح يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية أن عام 2018 شكل مناسبة عظيمة للاحتفاء بمئوية القائد المؤسس الشيخ زايد، لإحياء ذكرى وإرث هذا القائد العظيم وتعزيز قيمه الخالدة، مؤكداً أن الشيخ زايد لم يكن قائد فذاً فحسب بل كان أباً لكل أبناء الإمارات وجميع المقيمين فيها من مختلف الجنسيات.