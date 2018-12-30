عمار النعيمي يطلع على استعدادات عجمان لاستضافة "كأس رئيس الدولة للشطرنج"

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية على الاستعدادات الجارية حالياً لاستضافة إمارة عجمان لمنافسات "بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج" التي تنطلق في الثاني من يناير المقبل تحت رعاية سموه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه - بمكتبه في ديوان الحاكم - الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج يرافقه حسن الشامسي الأمين العام للاتحاد حيث جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من القضايا والأنشطة المتعلقة بالاتحاد وبرامجه.

وتستمر البطولة - التي تأتي تزامناً مع ختام "عام زايد" وبداية "عام التسامح" - لمدة أسبوع في مركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ويشارك فيها 18 نادياً على مستوى الدولة لأول مرة بأكثر من 140 لاعباً ولاعبة بجانب أبطال الإمارات وفي مقدمتهم بطل العرب الحالي سالم عبد الرحمن الحوار وبطلة العالم للناشئين اللاعبة روضة السركال.