مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية والتوطين" و"الإمارات للدراسات المصرفية"

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ستواصل تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات التوطين بهدف استقطاب وتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها لقيادة القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع المالي والمصرفي الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تزخر بالوظائف الجاذبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع مجموعة من المواطنين والمواطنات الدارسين في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمعهد بهدف تنفيذ برنامج لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات الذين يتم تعيينهم في القطاع المصرفي والمالي وفق ما تنص عليه المذكرة التي وقعها كل من فاطمة علي الحوطي وكيلة الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة وجمال أحمد الجسمي مدير عام المعهد.

كما أبدى معاليه خلال اللقاء ثقته بالكفاءات الوطنية وقدرتها الوظيفية التنافسية خصوصاً في ضوء إشراكها بالبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية وتطوير مهاراتها الوظيفية بما ينسجم مع متطلبات الوظائف المتوافرة في القطاع المالي والمصرفي.

من جانبه، أكد جمال الجسمي مدير عام المعهد حرص المعهد على تعزيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة بالكفاءات الوطنية الرائدة بما يتوافق والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .