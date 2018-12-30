مطار أبوظبي الدولي يوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة

الشارقة 24:

أعلنت مطارات أبوظبي عن توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة "سوبر فاي" في جميع مرافق مطار أبوظبي الدولي، والتي ستتيح للمسافرين عبر المطار إمكانية تحميل البيانات عبر الإنترنت بمعدل 200 ميجابايت في الثانية.

وقامت مطارات أبوظبي بتفعيل خدمة الإنترنت التي تعتبر من بين الأسرع في العالم بمباني المسافرين الثلاثة في مطار أبوظبي الدولي بعد إجرائها الاختبارات اللازمة، حيث أصبح بإمكان الملايين من المسافرين الاستفادة من خدمات اتصال مُحسّنة عبر شبكة الإنترنت.

وستوفر مطارات أبوظبي هذه الخدمة مجاناً، ما يتيح للمسافرين إمكانية التواصل بسهولة مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم عند الوصول أو مغادرة المطار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مطارات أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للمسافرين عبر مرافقها، وفي سبيل مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتوفير الحلول المبتكرة.

وأكد برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الحرص المستمر على إرضاء المسافرين، باعتبارهم أحد أولوياتنا الرئيسية، وإثراء تجربة المسافرين منذ لحظة وصولهم المطار وحتى مغادرتهم.