حاكم أم القيوين: الإمارات تفاخر العالم بمحمد بن راشد

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن دولة الإمارات تفاخر العالم بقادتها وصناع نشأتها وبناة حضارتها وقدراتها ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي انطلق في مسيرته لخدمة الوطن بعزيمة وإصرار وإيمان راسخ بأن القيادة مسؤولية وطنية وشرف لتحقيق العديد من الإنجازات.

وقال سموه في كلمة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، إن إمارة دبي والإمارات منذ تولي سموه مقاليد الحكم في دبي شهدت في الرابع من يناير من عام 2006، وتوليه منصب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الخامس من يناير، إطلاق العديد من المبادرات منها أول استراتيجية للحكومة الاتحادية في عام 2008 ورؤية الإمارات 2021، إضافة إلى إطلاق استراتيجية دبي عام 2007 للتنمية المستدامة والبحوث العلمية ونشر المعرفة وتحفيز ريادة الأعمال والحكومة الذكية

وأضاف سموه قائلاً: "في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية أطلق سموه استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 لتحقيق رؤية الإمارات 2021 لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وتطوير إدارة الموارد والمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب العديد من المشاريع المحلية والاتحادية التي ساهمت في تحقيق رؤى قيادتنا الحكيمة".

وتابع سموه: "بهذه المناسبة الكريمة نسجل بكل فخر واعتزاز إنجازات أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونبارك لشعب الإمارات هذه القيادة الفذة التي وضعت نصب أعينها تعزيز المكاسب الوطنية والتميز العالمي في شتى المجالات لتكون واحدة من أهم الدول في مجال الاقتصاد والتنمية والعلم والثقافة والمعرفة والعطاء الإنساني والتعايش السلمي، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة وأن يعزز مكانة الدولة بقيادتها وعطاء أبنائها المخلصين ".