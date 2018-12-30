ولي عهد رأس الخيمة: محمد بن راشد قائد مُلهم وصانع الإبداع

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قائد مُلهم، وصانع الإبداع، وأن دولة الإمارات تحولت بأفكاره المتجددة، إلى دولة سباقة تبهر العالم .

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدرسة متفردة عالمياً، أهم مفرداتها الابتكار والتميز والإبداع وتوليد الأفكار الجديدة، ودائماً يقرن سموه الأقوال بالأفعال، ويحرص على الاهتمام ببناء القيادات، ونشر الفكر القيادي وبناء قيادات المستقبل في الجهات الحكومية، مما جعل الإمارات رقماً صعباً في الإدارة في جميع المجالات على المستوى العالمي تبوأت من خلاله الدولة المراتب المتقدمة في تقارير التنافسية العالمية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمبادرة "شكراً محمد بن راشد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعبيراً عن الشكر لمسيرة العطاء والإنجازات الكثيرة التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مسيرة 50 عاماً، في خدمة الوطن نهل فيها من مدرسة زايد وراشد واستقى منهما مبادئ التنمية والبناء .

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن هذه المبادرة تأتي تكريماً لشخصية قيادية استثنائية تعتبر رمزاً للتميز والإبداع، قائد كرس كل وقته لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة بمبادراته وحكمته وحنكته، ومهد للإمارات طريق الريادة والتفوق في الكثير من المجالات، من خلال العديد من المبادرات والأفكار، التي شكلت نموذجاً للبناء والتنمية، حاكت الواقع واستشرفت المستقبل، وارتكزت على قاعدة تحقيق النجاح والتميز المستمر في العمل، لمواجهة تحديات العصر في صناعة مستقبل الإمارات.

وثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة، الدور القيادي لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهضة ومسيرة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن سموه صاحب رؤية حكيمة وثاقبة، متفانياً في حبه وعطائه لوطنه ولشعبه وللأمة العربية، حتى غدت دولتنا دولة رائدة في العديد من القطاعات التنموية، تتبوأ من خلالها مكانة عالية مكانة حضارية رفيعة، على المستوى الدولي .

واختتم سموه: "شكراً محمد بن راشد الوالد القائد، شكراً محمد بن راشد على ما قدمته للإمارات وأبناء الوطن.. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم".