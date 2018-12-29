ثاني الزيودي: محمد بن راشد 50 عاماً من العطاء والحكمة والريادة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قدم على مدار 50 عاماً، نموذجاً متميزاً للقيادة، ولمبادئ تطوير منظومة العمل واستشراف المستقبل.

وأوضح معاليه، في تصريح بمناسبة مرور خمسين عاماً، على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مسؤولية كقائد لشرطة دبي، أنه في ختام عام زايد الذي احتفلنا فيه جميعاً بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يصادف اليوم ذكرى مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول مسؤولية حكومية كقائد لشرطة دبي، قدم خلالها نموذجاً متميزاً للقيادة ولمبادئ تطوير منظومة العمل واستشراف المستقبل، ما ساهم في تبوؤ دولة الإمارات أعلى المراتب عالمياً.

وأضاف معاليه، 50 عاماً من العطاء والحكمة والتميز والريادة والرؤية الثاقبة ومسابقة الزمن في بناء حضارة دولة وكفاءة مواطنيها، قدمها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وما يزال يكملها باستشراف المستقبل، لضمان استدامة هذه النهضة للأجيال القادمة.

وأشار معاليه، إلى أن ما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدار الـ 50 عاماً، وما تقدمه قيادتنا الرشيدة، يمثل فخراً لأبناء هذا الوطن وللمقيمين على أرضه.