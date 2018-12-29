رئيس الدولة يتلقى تعازي القيادة الكويتية بشهداء مروحية رأس الخيمة

الشارقة 24 – كونا:

تلقى صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر فیھا عن خالص تعازیه، وصادق مواساته، بشهداء حادث سقوط مروحیة إنقاذ على جبل جیس في إمارة رأس الخیمة، سائلاً المولى عز وجل، أن یتغمد شھداء ھذا الحادث الألیم، بواسع رحمته ومغفرته، ویسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم، جمیل الصبر، وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو رئیس الدولة، برقية تعزية، من سمو ولي العھد الكويتي الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عبر فیھا عن خالص تعازیه، وصادق مواساته، بشهداء الحادث، مبتھلاً إلى الباري عز وجل، أن یتغمد شھداء ھذا الحادث الألیم، بواسع رحمته ومغفرته، ویسكنھم فسیح جناته.

كما تلقى صاحب السمو رئیس الدولة، برقية تعزية مماثلة، من سمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في الكويت.