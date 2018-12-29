الأرصاد تتنبأ بطقس إماراتي رطب ليل وصباح الأحد

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات، يوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد الباكر، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/16-26 كم/ساعة، تصل إلى 35/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:33، والمد الثاني عند الساعة 18:50، والجزر الأول عند الساعة 13:19، والجزر الثاني عند الساعة 01:13 .

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:50، الثاني عند الساعة 04:29، والجزر الأول عند الساعة 10:31، والثاني عند 22:05 .