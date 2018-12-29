مجلس مكافحة المخدرات يناقش كشف خطوط التهريب

الشارقة 24 – وام:

ناقش مجلس مكافحة المخدرات، في اجتماعه الثامن، بنادي ضباط شرطة دبي، الآليات الدولية في التعاون الجمركي، والممارسات المتقدمة، لكشف خطوط تهريب المخدرات، واكتشاف وسائل الإخفاء، وضبط المخدرات، وضبط الشبكات الإجرامية المتورطة، في تهريب المخدرات من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وأهمية التعاون الدولي في مجال الرقابة الجمركية على الشحنات المشتبه بها، وضرورة الاطلاع على الإجراءات والمعايير العالمية، للتأكد من عدم التلاعب في الشحنات والبضائع.

ترأس الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وحضره العميد سعيد عبد الله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبد الرحمن محمد العويس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية، وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة.

ودعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، ليكونوا مستعدين للتصدي للمحاولات المبتكرة، والطرق التي قد يستخدمها مهربو المخدرات، في محاولاتهم للتخفي، والقفز فوق جهود ووسائل المكافحة.

وشدد معاليه، على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، في مصادرة وسائل النقل المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات.

واطلع المجلس، على نتائج مبادرة الإطار المشترك، لإدارة الرقابة على المخدرات، والتي تشارك فيها كل من وزارة الداخلية، وقوات حرس الحدود والسواحل والجمارك الاتحادية، والتي أشارت إلى ارتفاع مستوى الأداء، الذي انعكس على زيادة ضبطيات المخدرات .

واطلع المجلس على المبادرات الوطنية المشتركة لعام 2019، التي تم اعتمادها في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتنفيذها في عام 2019م، والمعنية بمكافحة المخدرات والوقاية منها والتوعية بأضرارها، والأنشطة المرتبطة، بتلك المبادرات والجهات المعنية بتنفيذها.

واستعرض المجلس، مشروع الدليل الإماراتي للوقاية من المخدرات، الذي أعدته اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي سيكون مرجعاً، لمنفذي برامج الوقاية من المخدرات، في المدارس والجامعات، والتوعية بأضرارها على الفرد والمجتمع.