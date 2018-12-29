هزاع بن زايد: محمد بن راشد.. خمسون عاماً من عطاء لا يعرف الحدود

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لا يعرف الحدود، عطاء قائد نذر عمره للوطن، فصارت رؤيته مصدر إلهام دائم للأجيال.

وأوضح سموه، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه: محمد بن راشد.. خمسون عاماً من العطاء الذي لا يعرف الحدود، عطاء قائد نذر عمره للوطن، فصارت رؤيته مصدر إلهام دائم للأجيال، نهل من مدرسة زايد وراشد، واستقى مبادئ البناء والتنمية، لتصير إرثاً وحاضراً ومستقبلاً، وفي مئوية زايد، ومع رفيق دربه محمد بن زايد، يكمل المسيرة ويواصل صنع أمجاد الوطن.

وأضاف سموه، أنه من حسن الطالع، وبهاء اللحظة، أن تتزامن ذكرى خمسين عاماً من المجد والفخار، قضاها الشيخ محمد بن راشد في خدمة الوطن، مع عام زايد "مجد على مجد، واعتزاز ما بعده اعتزاز، وقبيل عام التسامح تزداد الفرحة، وتزهو بقائد فذ، هو رمز التسامح وتاجه العالي".