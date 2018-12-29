نهيان بن زايد يتوّج الفائزين في شوط البيرق بمهرجان الظفرة

الشارقة 24 – وام:

توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مساء السبت، الفائزين في شوط البيرق، في ختام فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان الظفرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في منطقة الظفرة.

كما حضر التتويج، معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وسعادة خليفة مطر الطنيجي المدير التنفيذي لإدارة خدمات المساندة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى سيف راشد المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج عن فوز "إبل" سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بالمركز الأول في شوط "البيرق" لفئة المحليات للمرة الثامنة على التوالي، وجاء في المركز الثاني "إبل" الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث إبل هجن الرئاسة.

وفي شوط البيرق لفئة مجاهيم، فازت إبل محمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني إبل الشيخة شيخة بنت ذياب آل نهيان، وحل في المركز الثالث إبل عيد راشد ذيبان المنصوري.

وسلم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، "بيرق الظفرة" للفائزين في شوط البيرق، والجوائز للفائزين في باقي المنافسات، التي أقيمت خلال المهرجان، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق مزاينة الإبل، كما تم تكريم الجهات الراعية للمهرجان.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، في ختام حفل التتويج، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم الفعاليات التراثية والثقافية، ومنها مهرجان الظفرة، وعلى ترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية، التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال، وصون التراث، والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، التي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً للإمارات أمام العالم.