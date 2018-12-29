محمد بن زايد: فخورون بمسيرة أخي محمد بن راشد في خدمة الوطن

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه وفخره، بالمسيرة الحافلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن.

وقال سموه: "يكمل أخي محمد بن راشد مع "عام زايد"، خمسين عاماً في خدمة الوطن، منذ توليه أول مسؤولية قائداً لشرطة دبي.. مسيرة حافلة بالعطاء.. رافق خلالها زايد وراشد، رحمهما الله، في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة".

وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة مرور خمسين عاماً، على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

"خمسون عاماً فخر للوطن".

أبناء وبنات الإمارات..

إن الأمم والشعوب، تعظم صناع أمجادها وحضارتها ورموزها، فخراً واعتزازاً، بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان.. ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا، أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم.. هو أخي ومعلمي ورفيق دربي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يكمل أخي محمد بن راشد مع "عام زايد"، خمسين عاماً في خدمة الوطن، منذ توليه أول مسؤولية قائداً لشرطة دبي.. مسيرة حافلة بالعطاء.. رافق خلالها زايد وراشد، رحمهما الله، في مدرسة الحياة، حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة.

خمسون عاماً "يا بو راشد"، رفعت خلالها سقف الطموحات، فاستثمرت بالإنسان، وشيدت صروح الحضارة، لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات.. خمسون عاماً "يا بو راشد" تغير فيها الكثير حولك.. ولم يتغير فيك إخلاصك وحرصك وحبك لوطنك.

أهنئ الأجيال التي تعلمت منك، وأهنئ نفسي، لأني وجدت فيك الصديق الناصح والعضيد الصادق والسند المخلص.

أمامنا "يا بو راشد" ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل.. بإذن الله، سنرفع سوياً هامات وطننا عالياً.. حفظك الله لبلدك، وأمد في عمرك، وبارك في عملك.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجميع في هذا الوطن وخارجه، إلى توجيه كلمة شكر، بحق قائد أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي، بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة.

وختم سموه: شكراً "يا بو راشد".. شكراً على خمسين عاماً للوطن.