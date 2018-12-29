الإمارات تجدد التزامها بمتطلبات "المركز الإقليمي للتخطيط التربوي"

الشارقة 24 – وام:





وقعت حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، اتفاقية تجديد تشغیل المركز الإقليمي للتخطیط التربوي، الذي تحتضنة المدینة الجامعیة في إمارة الشارقة.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئیس مجلس إدارة المركز، وستيفانيا جياننيني مساعدة المديرة العامة لليونسكو، بحضور سعادة عبد الله علي مصبح النعیمي، المندوب الدائم للدولة في اليونسكو، ومدیر المركز الإقليمي للتخطیط التربوي في الشارقة، مهرة المطیوعي، في ديسمبر الجاري 2018، في المقر الرئیسي للمنظمة بباریس، على تفويض المركز لاستمرار أداء عمله ومهامه لفترة جديدة ولمدة 6 سنوات.

وتقوم اليونسكو بتقييم مراكزها من الفئة الثانية ومنها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بشكل دوري، حيث خلص التقييم الأخير إلى دور المركز في خدمة القضايا التعليمية إقليمياً وعربياً وكفاءة الدولة في تبني القضايا التربوية المستقبلية، وتعزيز مساراتها والنهوض بأهداف اليونسكو خاصة المتعلق منها بالتنمية المستدامة.