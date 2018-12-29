"قضاء أبوظبي" تعتمد النماذج التفاعلية للدعاوى إلكترونياً

الشارقة 24 – وام:





اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، للمدعين تعبئة النموذج مزدوج اللغة إلكترونياً، وتوقيعه وتقديمه للقيد.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المبادرة الجديدة تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل لضمان تطوير منظومة قضائية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال، ومقصداً للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأفاد بأن اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات باللغتين العربية والإنجليزية، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية.