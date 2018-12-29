"المرور الاتحادي" يناقش مؤشر الوفيات والحوادث بالدولة

الشارقة 24:

ناقش مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية التوصيات الصادرة عن مجلس قيادات الشرطة، المتعلقة ببعض السلوكيات الخاطئة للسائقين والتي تتسبب في وقوع حوادث مرورية، ومؤشر الوفيات والحوادث المرورية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمجلس الذي عقد برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، في نادي ضباط الشرطة بدبي، بحضور أعضاء المجلس مديري إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلين عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وتم خلال الاجتماع مراجعة بنود عدد من المواد في قانون السير والمرور الاتحادي، ومناقشة بعض المواد المتعلقة بالعقوبات المرورية الخاصة بالقانون، كما تم مناقشة مقترح خطة الحملات المرورية الفصلية على مستوى الدولة، وإطلاق حملات توعية شاملة خلال عام 2019 للحد من ظاهرة الانحراف المفاجئ وعدم الانتباه التي تتسبب في وقوع العديد من الحوادث المرورية.

وناقش المجتمعون مقترح إمكانية خفض السرعات على الطرق في وقت الضباب، وآلية تطبيقه، واتفقوا على إعطاء الموضوع المزيد من الوقت لدراسته والتعرف على مدى مساهمته في انخفاض الحوادث المرورية، واطلع المجتمعون على نسبة ومؤشر الوفيات والحوادث والإصابات على الطرق في الإمارات، والتي تشير إلى انخفاض معدل الوفيات على مستوى الدولة حتى 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأثنى اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، على الدور الكبير والجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات بالدولة وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، لتقليل وفيات الطرق وضبط أمن الطريق الذي يعتبر الهدف الرئيسي لإدارات المرور والدوريات والذي يستدعي تضافر جميع الجهود للحد من وفيات الحوادث المرورية.

وأكد الزفين أهمية دور التوعية في توفير السلامة المرورية والمحافظة على أرواح مستخدمي الطريق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارات المرور والدوريات بالدولة المتمثلة في تقليل الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناتجة عنها.