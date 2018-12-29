الإمارات تدين الاعتداء على حافلة سياحية في مصر

الشارقة 24 – وام:

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي الآثم، الذي وقع، يوم الجمعة، في الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي استهدف حافلة سياحية، ما أدى إلى وفاة 2، وإصابة 12 آخرين من ركاب الحافلة.

وأوضحت في بيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقف مع مصر الشقيقة، حكومة وشعباً، في مواجهة الإرهاب، الذي يسعى للنيل من استقرار مصر، ووحدتها الوطنية، ومسيرتها التنموية.

وأعرب البيان، عن تعازي دولة الإمارات لمصر الشقيقة، حكومة وشعباً، ولأسر ضحايا هذا العدوان، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.