ولي عهد الفجيرة يستقبل فريق قارب وادي السيجي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق قارب وادي السيجي الفائز بالمركز الأول في سباق اليوم الوطني، لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، والتي جرت بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة، للفريق إنجازه الكبير، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به في البطولات التي شارك بها، واستحق عليها المراكز المتقدمة، مثنياً على الجهود المبذولة على تحقيق الريادة في مثل هذه الألعاب الرياضية.

وأكد سموه، أهمية الرياضات البحرية، التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتحقيق الانتصارات فيها، لافتاً إلى التواجد الكبير التي تحظى بها قوارب الإمارات في المحافل الدولية، ومشاركاتها في البطولات الرياضية.

وقدم الفريق لسموه كأس البطولة التي فاز بها في المنافسات التي خاضها القارب، الذي تعود ملكيته إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

كما قدم النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي وأعضاء الفريق، الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة، مثمنين دعم وتوجيهات سموه للرياضات البحرية خاصة، والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات، ونيل الجوائز.

حضر اللقاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.