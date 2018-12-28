طحنون بن محمد يفتتح متحف شرطة المربعة

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، متحف شرطة المربعة التابع لقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة بوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

وتجول سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والحضور، في أجنحة وقاعات المتحف، واستمعوا إلى شرح حول محتوياته، وما يضمه من مقتنيات وأدوات عسكرية وأسلحة قديمة، لم تعد تستخدم، ومراحل تطور الزي العسكري لشرطة أبوظبي، إلى جانب وثائق ومعلومات حول قوى الأمن منذ عام 1956، إضافة إلى مراحل تطور الشرطة على مدى العصور والحضارات القديمة.

واطلع سموه على معرض للصور القديمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يتفقد طابور خريجي قوى الأمن في الشرطة، إضافة إلى صور لعدد من الفعاليات التي حضرها المغفور لها آنذاك، وعرض لمقتنيات العسكرية القديمة من أسلحة وأدوات والزي القديم للمغفور له.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية، ومدراء القطاعات والإدارات بشرطة أبوظبي وقدامى منتسبي الشرطة.