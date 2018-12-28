ولي عهد رأس الخيمة يشهد أفراح بن عمير والتميمي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه الإعلامي سيف بن عمير الكتبي، بمناسبة زفاف ابن عمه حمدان راشد بن عمير الكتبي، إلى كريمة محمد حسن التميمي .

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من شيوخ القبائل والمسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد، والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور، العريس وأقارب العروسين، مباركين لهما هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.

وقدمت الفرقة الحربية، مجموعة من الفنون التراثية والشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.