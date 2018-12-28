الأرصاد: 26 درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة السبت

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس في الإمارات، يوم السبت، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على البحر والسواحل مع آخر الليل، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأفاد المركز، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/15-25 كم/ساعة، تصل إلى 32/س أحياناً.

وأكد أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:39، والثاني عند الساعة 07:33، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:56، والثاني عند الساعة 00:19.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة ،15:06 والثاني عند الساعة 03:28، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 09:15، والثاني عند 20:49.

وتوقع المركز، بأن تكون درجة الحرارة العظمى في الشارقة 26، والصغرى 12، ونسبة الرطوبة العظمى 85، والصغرى 35.